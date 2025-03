Guerra comercial de Trump vai prejudicar crescimento de Canadá, México e EUA, prevê OCDE

Os aumentos de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduzirão o crescimento no Canadá, no México e nos EUA e, ao mesmo tempo, aumentarão a inflação, estima a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Diante do cenário, a associação reduziu nesta segunda-feira (17) sua perspectiva econômica global e alertando que uma guerra comercial mais ampla prejudicará ainda mais o crescimento.

No caso de um choque comercial generalizado, não apenas as famílias norte-americanas pagarão um alto preço direto, mas a provável desaceleração econômica custará aos Estados Unidos mais do que a renda extra que as tarifas deveriam gerar, estimou a OCDE, em relatório.

O crescimento global está em vias de desacelerar ligeiramente, passando de 3,2% em 2024 para 3,1% em 2025 e 3,0% em 2026, informou a OCDE, reduzindo suas projeções de 3,3% para este ano e para o próximo em sua perspectiva econômica anterior, publicada em dezembro.