Wall Street abre em baixa com a reunião do Fed e impacto de tarifas em foco

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos abriram em baixa nesta terça-feira, uma vez que prevaleciam as preocupações com o impacto das tarifas sobre o crescimento econômico do país antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,29%, para 41.722,16 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,46%, a 5.648,90 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,84%, para 17.658,36 pontos.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bengaluru)