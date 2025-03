Incerteza sobre projeção para o PIB aumentou por questões internas e externas, diz Guillen, do BC

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou nesta quinta-feira que a incerteza da autarquia sobre a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou por questões internas e externas, acrescentando que o crescimento econômico surpreendeu nos últimos anos.

Falando em coletiva de imprensa após a divulgação do Relatório de Política Monetária, em Brasília, Guillen disse que o mercado de trabalho se manteve aquecido nos últimos meses, mas com algum arrefecimento. Ele apontou que os indicadores estão exibindo sinais compatíveis com a desaceleração do cenário base.

O diretor também afirmou que o BC observa que está ocorrendo uma transmissão da política monetária para o mercado de crédito.