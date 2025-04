Ações europeias caem antes de anúncio de tarifas de Trump

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quarta-feira, pressionadas por perdas nos papéis do setor de saúde, conforme investidores aguardam os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alguns temem que possam desacelerar o crescimento global e aumentar a inflação.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,50%, a 536,92 pontos.