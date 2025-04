Moraes determina prisão preventiva de Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ordem de Moraes atende a parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que considerou que Léo Índio deixou o país em direção à Argentina sem autorização. Réu por participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ele disse, em vídeo nas redes sociais, estar há quase três semanas no país vizinho.

Segundo Moraes, o réu, tendo "plena ciência do cancelamento do seu passaporte, deliberadamente fugiu do Brasil, tendo ingressado na Argentina com o documento de identidade, em razão da desnecessidade de apresentação obrigatória de passaporte em países do Mercosul".