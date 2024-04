Alexandre Moraes, Elon Musk e a regulação de mídias sociais

Esse marco deveria equilibrar a proteção à liberdade de expressão com a imposição de regras claras e justas para todos os envolvidos, incluindo as próprias plataformas, usuários e o governo. Um regime legal bem estruturado pode oferecer as salvaguardas necessárias para garantir que a liberdade de expressão seja protegida, ao mesmo tempo em que se proporciona um mecanismo eficaz para lidar com conteúdos prejudiciais, a gestão de dados pessoais e a responsabilidade das plataformas em cumprir as leis nacionais.

*Caio Machado atua como diretor-executivo do Instituto Vero e como research fellow na Harvard School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). Doutorando em direito na Universidade de Oxford e na Universidade de São Paulo (USP). Possui mestrado em ciências sociais, também por Oxford, e um mestrado em direito digital pela Sorbonne. Formado em Direito pela USP, especializou-se na regulação das tecnologias da Internet, com foco na ética da inteligência artificial (IA), desinformação e na influência das plataformas digitais na sociedade.

**Felipe Neto é comunicador digital e cofundador do Instituto Vero.