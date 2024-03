O 'Trio Parada Dura' de Haddad

O papel da Receita Federal e dos Auditores na agenda Haddad

A Receita Federal, notadamente, é um dos núcleos pelos quais sempre nutri grande admiração, quando trabalhei na assessoria do senador José Serra e, depois, no comando da Instituição Fiscal Independente (IFI). Sérios, experientes, tecnicamente impecáveis e normalmente injustiçados no debate público, aliás, por gente que não tem ideia do trabalho do Auditor Fiscal, seja no âmbito do Estado, da União ou do Município.

Quando fui secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, pude atestar, também, o elevadíssimo nível dos auditores fiscais da Receita Estadual. É na burocracia permanente que devemos confiar para, sob a liderança política e técnica dos que assumem cargos de comando no serviço público, modernizar o Estado brasileiro.

Por dever de ofício, acompanho de perto todas as ações na área fiscal, orçamentária e tributária, desde 2008, quando, ainda no último ano de graduação, já comecei a trabalhar com contas públicas na Tendências Consultoria Integrada, sob a tutoria do ex-ministro Mailson da Nóbrega. Posso atestar que estamos no caminho certo.

Sempre haverá os caras de pau e sua pressão, mas, para estes, a sagacidade. É bíblico: ser sagaz com os hipócritas. Veja o caso da lei nº 14.789/2023, derivada da MP nº 1.185. O meu amigo e brilhante economista, referência para uma geração inteira de colegas, Marcos Lisboa, gosta de chamar de "meia-entrada" esse tipo de situação. Trata-se de grupos organizados montados sobre o Orçamento público dispostos a abocanhar um pedaço dos recursos financeiros do Estado. E a bocada costuma ser gulosa.

A meia-entrada escancarada antes da Lei nº 14.789/2023

Antes da MP, funcionava assim: um governador de Estado concedia determinado benefício fiscal do ICMS e, de quebra, o contribuinte abatia esse valor do lucro da empresa. Recolhia, portanto, tributos federais (que incidem sobre o resultado das empresas) menor. Isto é, fabricava-se, por conta própria, um segundo benefício, em cima do primeiro, e a fatura era espetada no guichê da União.