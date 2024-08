Dino acerta ao suspender 'emendas Pix'

1. Limitar as emendas parlamentares a 1% do Orçamento geral das despesas discricionárias (não obrigatórias), ressalvadas as emendas individuais.

2. Alterar as regras de vinculação e indexação, estabelecendo diretrizes gerais de proteção ao gasto social na Nova Lei n.º 4.320.

3. Promover a realização oficial de avaliações de políticas públicas, com prazo certo para incorporação no processo orçamentário.

4. Estabelecer as diferenças entre gasto obrigatório e discricionário na Nova Lei n.º 4.320.

5. Retomar a ideia de Orçamento impositivo, que, aliás, está na Constituição e nunca foi respeitada.

6. Estabelecer o critério de competência como padrão contábil, e não mais o de caixa.

7. Vincular as emendas parlamentares a projetos estruturantes, por meio da Lei Orçamentária e do Plano Plurianual.

8. Estabelecer um padrão de projeções econômico-fiscais e elaboração de cenários de modo técnico e autônomo, com participação de agentes externos ao próprio governo.