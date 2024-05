Copom erra, expõe racha político e aumenta incertezas sobre juros

Cenários não mudaram tanto

No período, sinalizações do Fed (Federal Reserve, banco central americano) de que não só poderia reduzir o ritmo de cortes dos juros de referência, mas até mesmo elevá-lo, promoveram instabilidades mundo afora, com impactos negativos, principalmente em economias emergentes, nas cotações do dólar. No Brasil, o dólar chegou a escalar a R$ 5,30, mas, aos poucos, refluiu para uma posição em torno de R$ 5.

Os efeitos desse repique do dólar nas projeções de inflação, com novas indicações de que o Fed manterá política de cortes de juros, ainda que em passo mais lento, terminaram sendo mínimos. As projeções para a variação do IPCA, em 2024, continuaram abaixo de 4%, com recuo, em 2025, agora o alvo relevante do Copom, para vizinhanças de 3,5%, perto do centro da meta de 3%. Nem mesmo a calamidade climática no Rio Grande do Sul, que afetará, negativamente, a oferta e a inflação de alimentos, mudou as estimativas para o conjunto da inflação, medida pelo IPCA.

Comunicado pouco explicativo

Não há indicações no comunicado sobre o que teria levado à divisão nas decisões dos membros do Copom. O texto, duro na avaliação dos problemas e riscos dos gastos públicos para o controle da inflação, permite concluir que os diretores antigos e mais "falcões" apoiaram manter a Selic em campo mais restritivo, em resposta à eventual leniência do governo com as contas públicas.

Vai levar muitos outros a também concluir que o Copom, com nova composição a partir de 2025, com presidente e maioria de membros nomeados no governo Lula, será mais leniente com a política fiscal, e, em consequência, com a inflação.