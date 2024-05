IPCA-15 de maio desmente pressões imaginadas por economistas do mercado

O experiente Fábio Romão, economista da LCA Consultores, com anos de dedicação ao acompanhamento da evolução dos preços no mercado brasileiro, por exemplo, projeta inflação de 3,7% em 2024 e de 4% em 2025.

Sobre o IPCA de maio, fato, e não opinião, é o recuo da média dos núcleos — a inflação mais estrutural, limpa dos efeitos sazonais e de impactos inesperados —, desceu para alta de 3,1%, já no centro da meta. É a mesmo elevação da média móvel trimestral anualizada dos núcleos, uma antecipação da inflação. É fato também que ocorreu queda na variação de preços dos núcleos de serviços e de bens industriais.

Alimentação e serviços

A variação de preços no grupo alimentação, razão maior da preocupação de analistas de mercado, juntamente com os preços no setor de serviços, preocupação compartilhada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, surpreendeu para baixo. Preços dos alimentos subiram 0,3%, no IPCA-15 de maio, depois de elevação de 0,6% em abril.

Até o fim do ano a inflação de alimentos no domicílio deve registrar alta — mas alta moderada —, fechando 2024 com variação de 4,5%, um nível abaixo da média histórica. No meio do caminho, em junho e julho, a previsão é de deflação, mesmo que em menor intensidade do que se previa antes dos impactos negativos com origem no colapso das lavouras gaúchas.

Também os preços dos serviços, antes mais pressionados, começam a mostrar alívio. A projeção de Romão é de que o conjunto desses preços recuem em 2024 e 2025 ante o ano passado. A alta prevista para este ano e o próximo é de 4,2%, abaixo da elevação de 6,2% em 2023 (e de 8,9% em 2022).