Erros de previsão se acumulam; bússolas de economistas pedem recalibragem

Desvios da realidade

Os desvios da realidade, nas previsões de economistas, se acentuaram nos últimos anos. As tentativas dos próprios analistas de conjuntura de explicar os erros de projeção se concentram nas fortes oscilações estatísticas provocadas pela pandemia e nas presumíveis contribuições positivas das reformas liberais empreendidas anos antes, no governo Temer, mas que só agora começam a se concretizar. São justificativas ainda não convincentes.

Antes da pandemia, os erros também se sucediam. No fim de 2016, a mediana das previsões do Boletim Focus, que organiza as previsões semanais de grandes indicadores econômicos por uma centena e meia de analistas, a imensa maioria vinculada ao mercado financeiro, o PIB cresceria 0,5% em 2017. O crescimento foi quase o triplo, chegando a 1,3%.

No governo Bolsonaro, dois anos depois da pandemia, em dezembro de 2021, o Focus apontava crescimento de 0,42% para o PIB de 2022, mas a expansão chegou a 2,2%. O desvio foi de mais de cinco vezes em relação ao efetivamente ocorrido.

Os erros de projeção continuaram no terceiro mandato de Lula. No fim de 2022, os analistas, segundo o Focus, previam crescimento econômico de 0,8% para 2023, mas a expansão real foi de 2,9%. Na virada de 2023, para 2024, projetava-se alta de 1,52% para o PIB, no fim deste ano. As mais recentes estimativas, incluindo as do BC, apontam evolução de 3% a 3,2%. Para 2023, a previsão se distanciou 3,5 vezes da realidade observada, enquanto para 2024, até aqui, o desvio para menos é de duas vezes.

Efeitos positivos das reformas?

Já o efeito positivo das reformas liberalizantes é motivo de debates ainda inconclusivos. A justificativa encontrada, majoritariamente entre economista de viés mais ortodoxo, tenta responder ao que tem causado um aquecimento extraordinário no mercado de trabalho, que já estaria batendo nas bordas do pleno emprego, e que empurra a atividade econômico com aumentos imprevistos na massa salarial.