Os índices futuros americanos operam em alta, repercutindo dados do exterior. Paralelamente, os investidores aguardam a divulgação do índice de atividade composto (10h45, horário local) e das vendas de moradias novas nos Estados Unidos (11h). Na sequência, vêm os estoques de petróleo do DoE (Departamento de Energia, 11h30). No final do dia, a Nvidia divulga seu balanço, que pode ser impulsionado pela inteligência artificial. O mercado ainda espera pelas falas do presidente do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA), Jerome Powell, no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. O discurso acontece na sexta (25).

Na Europa, as Bolsas operam de forma mista após a divulgação de dados econômicos. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da região, de forma geral, reforça a cautela com o ritmo da economia, mas também possibilita uma postura menos dura dos bancos centrais, o que tende a ser benéfico para as ações. Na Zona do Euro, o PMI composto recuou de 48,6 em julho para 47,0 na prévia de agosto, um pouco abaixo das projeções (48,5). Na Alemanha, o PMI composto caiu para 44,7, atingindo a mínima em 39 meses e apontando para uma recessão na Zona do Euro no terceiro trimestre. O PMI composto do Reino Unido diminuiu para 47,9, também surpreendendo negativamente. Na sexta (25), teremos o discurso da presidente do BCE (Banco Central Europeu), Christine Lagarde, no Simpósio de Jackson Hole.

Ainda preocupados com a China, os mercados asiáticos fecharam sem direção única. A Bolsa de Xangai caiu 1,34%, e a de Shenzhen registrou queda de 1,96%. Os sinais de que a China desacelerou e as preocupações com as incorporadoras pesam no sentimento, e investidores esperam ações do governo para apoiar economia. Já na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,48%, favorecido pelas ações de concessionárias e siderúrgicas. O PMI composto do Japão avançou para 52,6 na preliminar de agosto, puxado pelo setor de serviços. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,31%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 0,41%, enquanto o Taiex de Taiwan avançou 0,85%. Os mercados também estão cautelosos antes da decisão de política monetária do BC sul-coreano, a ser divulgada nesta semana.