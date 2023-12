Nos EUA, os futuros das bolsas americanas operam em alta. O movimento reflete o otimismo dos investidores após o Fed indicar a possibilidade de iniciar os cortes nas taxas de juros no início de 2024 em meio ao arrefecimento da inflação. O principal indicador econômico da semana, de inflação ao consumidor (PCE), será divulgado na sexta-feira (22) e é visto como um dado importante para reforçar as apostas do início de flexibilização monetária no país. Na quinta-feira, os dados do PIB do terceiro trimestre serão divulgados.

Na Europa, as bolsas não exibem direção única. Na Alemanha, o índice de sentimento das empresas recuou de 87,2 em novembro para 86,4 em dezembro, abaixo da previsão do mercado. Mais dois membros votantes do Banco Central Europeu devem fazer discursos nesta segunda-feira. Na zona do euro, a inflação (CPI) será divulgada amanhã, e na quarta-feira, o mesmo dado sairá no Reino Unido, onde também o BoE adotou tom de cautela para os juros.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem uma tendência definida, mas o tom negativo prevaleceu. A Bolsa de Xangai teve queda de 0,40%, e a de Shenzhen caiu 1,25%. Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 0,64%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 0,97%, e na Bolsa de Seul, o índice Kospi registrou alta de 0,13%. Em Taiwan, o índice Taiex caiu 0,12%. Os investidores aguardam a decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ) nesta terça-feira, e continuam à espera de mais estímulos de Pequim, em meio ao sentimento fraco sobre a perspectiva para a segunda maior economia global.