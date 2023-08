Os índices futuros americanos operam em ligeira alta. Investidores esperam pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o BC dos Estados Unidos), no Simpósio de Jackson Hole, em Wyoming. As falas de Powell podem dar indicações sobre a perspectiva para os juros no país. A próxima reunião do Fed está prevista para 19 e 20 de setembro. Paralelamente, ontem tivemos o ex-presidente Donald Trump sendo fichado na Geórgia, depois de ser acusado formalmente de tentar subverter o resultado da eleição de 2020 para se manter no poder.

As Bolsas europeias também sobem, após a divulgação de mais dados econômicos. O PIB (Produto Interno Bruto) da Alemanha ficou estagnado no segundo trimestre, em linha com as projeções. Os dados fracos da principal economia europeia reforçam a visão de que o BCE (Banco Central Europeu) pode adotar uma postura menos dura na política monetária. Já o índice Ifo de sentimento das empresas do país recuou para 85,7, abaixo das estimativas (86,7). Agora, o mercado espera pelo discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE, em Jackson Hole.

Os mercados asiáticos tiveram queda, seguindo a tendência da véspera no Ocidente. O índice Nikkei do Japão fechou em queda de 2,05%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,73%; o Taiex de Taiwan, 1,72%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou de 1,40%. Na China, a Bolsa de Xangai registrou queda de 0,59%, e a de Shenzhen caiu 1,5%. Os investidores acompanharam as notícias sobre possíveis estímulos do governo chinês, que, para tentar resgatar o setor imobiliário, vai estender até o fim de 2025 uma política de reembolso fiscal para compradores de residências. A China também ampliou as políticas de vantagem tributária para o aluguel de moradias públicas. Fontes da Reuters afirmam ainda que as autoridades chinesas planejam reduzir o imposto cobrado sobre negociações de ações no mercado local em até 50%.