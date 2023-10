Nos EUA, os futuros dos principais índices apresentam leve queda. As bolsas americanas começaram a semana em um cenário mais positivo, fruto da perspectiva do mercado de que deve haver um esforço dos principais países do Ocidente para tentar conter a escalada do conflito no Oriente Médio. Com a possibilidade de agravamento da guerra em segundo plano, investidores devem voltar sua atenção para os dados de vendas no varejo, produção industrial e estoques de petróleo bruto no país. O mercado acompanha os discursos de dois membros do Fed ao longo da manhã, além da divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2023 de grandes empresas, como Bank of America, Goldman Sachs, J&J e BHP.

Na Europa, as bolsas operam sem tendência definida. Na Alemanha, o índice ZEW de Percepção Econômica subiu para -1,1, acima das estimativas de -9,3. Na Zona Euro, o mesmo índice subiu para 2,3, ante estimativas de -8,0. O mercado europeu deve acompanhar os dados corporativos dos EUA, além dos desenvolvimentos do conflito no Oriente Médio.

Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, seguindo o movimento positivo do Ocidente na segunda-feira. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei apresentou valorização de 1,20%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,75%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi apresentou valorização de 0,98%. Na China, o Shangai Composto fechou leve alta de 0,32%, e o Shenzen Composto subiu 0,15%. No dia de hoje, teremos a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) da China do 3º trimestre.