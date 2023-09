Para receber o código de três letras, é preciso que o aeroporto tenha atividade comercial. São as companhias aéreas que fazem a solicitação do código, já que ele é usado nos sistemas de reservas de passagens. Um novo registro custa US$ 5.700 (R$ 32 mil).

Não existe uma regra clara sobre como devem ser os códigos de localidade, mas o ideal é que eles tenham referência clara à cidade ou região metropolitana. Alguns foram pelo caminho mais óbvio e utilizam as iniciais dos nomes das cidades:

LIS: Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa (Portugal)

BOS: Logan International Airport, em Boston (EUA)

REC: Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes - Gilberto Freyre

BEL: Aeroporto Internacional de Belém - Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro

Em outros casos, o código é a abreviatura do nome do aeroporto:

CGH: Congonhas, em São Paulo (SP)

SDU: Santos Dumont, no Rio de Janeiro

JFK: John F. Kennedy International Airport, em Nova York

CDG: Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris (França)

Antes da implementação do código Iata, alguns aeroportos, especialmente nos Estados Unidos, adotavam o código utilizado pelo sistema de meteorologia local, com só duas letras. Ao se adequarem à sigla com 3, apenas acrescentaram um X no final. É o caso do aeroporto de Los Angeles (LAX).