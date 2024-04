Morte de cão em voo: transporte de animais em aéreas acumula reclamações

O influencer também descartou a viagem no porão do avião. Segundo PewDiePie, como o animal é da raça pug, costuma ter problemas respiratórios, que poderiam se agravar no trajeto.

Como transportar o animal?

Caixa de transporte de animais, também chamada de kennel: Seu uso é obrigatório em voos Imagem: Freepik

Em entrevista ao UOL em 2022, Bruna Stafoche, médica veterinária e então-professora da universidade Anhembi Morumbi, fez algumas recomendações para tornar a viagem com os pets mais tranquila. Veja:

Caixa de transporte: seja rígida ou flexível, é importante que a caixa de transporte faça parte do dia a dia do animal, tornando ela um item de sua rotina, em um local onde ele costume ficar. Essa caixa, muitas vezes, só é apresentada ao pet durante experiências negativas, como ida ao veterinário ou viagens. A ideia é ele ter acesso sempre a ela, tornando-a um item agradável. Isso pode ser feito colocando petiscos ali dentro, um cobertor, transformando-a em uma cama, entre outras práticas.

Feromônios: a utilização de feromônios, principalmente para gatos, ajuda a tranquilizar os animais. Eles tendem a se sentir seguros nos locais onde esse odor (praticamente imperceptível aos humanos) é detectado. O feromônio pode ser usado desde antes da viagem, criando um clima mais favorável para o transporte.

Fornecimento de água durante o voo: manter a hidratação durante a viagem é fundamental. Se possível, utilizar bebedouros de esfera, que não vazam e são mais práticos para serem utilizados nessas situações. Caso não seja do cotidiano do animal, também é importante acostumá-lo com esse tipo de utensílio antes da viagem.

Comida: sempre deixar comida à disposição caso o animal viaje no porão ou na cabine. A falta de alimentos pode deixá-lo estressado.

Saúde: o animal deve estar saudável, com isso comprovado por meio de atestados.

Objeto de estimação: colocar um objeto que o animal goste dentro da caixa de transporte, como um pano ou um brinquedo.

Tapete higiênico: dentro das caixas é importante ter um tapete higiênico adequado ao porte e necessidades do animal. Vale levar reservas para alguma emergência.

Medicamento: não é recomendado o uso de nenhum tipo de medicamento, como sedativos ou calmantes, que podem ter seus efeitos potencializados com o estresse e o voo.

Treinamento: meses antes da viagem é indicado que o animal passe a ser treinado para que o trajeto seja feito com o mínimo de estresse para ele.

Veja a íntegra da nota da Gol:

"A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).