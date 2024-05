Já ouviu falar no estol? Ele é um dos maiores perigos para derrubar aviões

Por isso, as manobras de recuperação de estol fazem parte do treinamento constante de pilotos e todos os aviões contam com algum sistema de alerta sobre o momento em que a aeronave está entrando em situação de risco de estol.

Nos aviões de pequeno porte, a alerta sobre aproximação de estol pode ser com um sinal sonoro similar a uma buzina, mas as aeronaves comerciais costumam ter um sistema que emite uma vibração no manche.

Fonte: Shailon Ian, engenheiro aeronáutico.

*Com matéria publicada em abril de 2019