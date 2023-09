Aplicação da lei nesses casos depende de uma série de fatores. Quem explica melhor é o juiz federal Marcelo Honorato, autor do livro Crimes Aeronáuticos (Editora Lumen Juris).

Tanto faz se está voando ou parado no solo com as portas fechadas. Essas são as regras gerais de ocorrências em aeronaves particulares, como as de empresas aéreas.

O que é mais levado em conta é o local onde o crime for cometido. Se a companhia aérea é brasileira e o crime for cometido sobre o território nacional ou em águas internacionais, aplica-se a lei do Brasil.

Se for aeronave estrangeira em águas (ou ares) internacionais, se aplica a lei do país onde o avião está matriculado. Se a prática ocorre no mesmo país onde o avião está registrado, a regra é a aplicação da lei daquele país (como no Brasil).

Um exemplo é o consumo de álcool. Em tese, se isso ocorrer sobre águas internacionais em um avião brasileiro, não haverá crime, já que o país não pune quem ingere álcool. Se for em um avião de uma empresa saudita, isso pode ser considerado crime, já que o consumo e posse de álcool é proibido no país.

E se está em outro país?

Regra muda ao sair do país. Se o avião for brasileiro e estiver sobre o território ou no solo de outra nação, a lei aplicável é a daquele local.