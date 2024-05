Governo abre curso gratuito de piloto comercial. Saiba como se inscrever

Quem tem o sonho de se tornar piloto comercial pode tentar uma das vagas disponibilizadas dentro do programa Asas para Todos, do governo federal.

Pilotos do Semiárido

O curso faz parte do projeto Pilotos do Semiárido, e será realizado em parceria com a Ufersa (Universidade Federal Rural do Semiárido). A proposta faz parte do programa Asas para Todos, iniciativa liderada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

O objetivo é diversificar e facilitar o acesso de mulheres e pessoas de baixa renda ao setor da aviação civil, segundo a Anac. São oferecidas 20 vagas, sendo que dez serão preenchidas, preferencialmente, por mulheres.