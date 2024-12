Fugindo de clichês, Azul estreia rota para Assunção de olho em paraguaios

Até o fim do ano, a empresa ainda deverá inaugurar as rotas entre sua nova base internacional e as cidades de Florianópolis (SC) e Recife (PE).

Os voos serão realizados no avião Embraer E195-E2, o maior avião de passageiros fabricado no Brasil, com capacidade para transportar até 136 passageiros.

Avião Embraer E195-E2, que fará a rota entre o Brasil e Assunção (Paraguai) pela Azul Imagem: Divulgação/Azul

Por que o Paraguai?

O Paraguai é o terceiro maior emissor de turistas para o Brasil em 2024. Segundo José Antônio Marcondes de Carvalho, embaixador do Brasil no país vizinho, o ano deve terminar com 400 mil turistas paraguaios visitando o território nacional, ficando atrás apenas de Argentina, Chile e Estados Unidos.