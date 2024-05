Veja como é o interior do avião de Leila, do Palmeiras, que ajudará no RS

Interior do avião que será da Placar, empresa de Leila (presidente do Palmeiras), quando pertencia à Embraer em 2022 Imagem: YouTube/Embraer

Assento do avião que será da Placar, empresa de Leila Pereira, quando pertencia à Embraer em 2022 Imagem: YouTube/Embraer

Na Placar, ele serve para fretamentos de voos para vários times, além do próprio Palmeiras. Por isso, não recebeu uma pintura na tradicional cor verde, mas branca com detalhes em azul.

A empresária ainda disse que a Placar irá concorrer com outras empresas para que o Palmeiras escolha qual fretamento será o mais barato.

Qualquer viagem eu comparo com eles, o preço da operação, o preço do mercado, mostro duas cotações com companhias e o que eles querem pagar? É uma concorrência. Vai ser extremamente transparente".

Leila Pereira em entrevista ao colunista Danilo Lavieri, do UOL