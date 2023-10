Tipo de operação é comum com brasileiros. No começo do ano, foram repatriados brasileiros que estavam na Turquia, país que foi assolado por fortes terremotos. Em 2022, outra operação trouxe de volta ao país cidadãos que estavam na Ucrânia após o início do conflito com a Rússia. Em 2020, a Operação Regresso repatriou brasileiros que estavam em Wuhan no início da pandemia de Covid.

Quais aeronaves vão ser usadas?

No total, seis aeronaves serão utilizadas: Dois KC-30 (Airbus A330 MRTT), dois Embraer KC-390 e dois VC-2 (Embraer E-190). Veja mais informações a seguir

KC-30 (Airbus A330)

Avião KC-30 (Airbus A330 MRTT), o maior já operado pela FAB Imagem: Sargento Müller Marin/Força Aérea Brasileira

Envergadura: 60 metros

Comprimento: 58,8 metros

Altura: 17,4 metros

Velocidade: Até 995 km/h

Capacidade: Até 238 passageiros

Carga: Até 45 toneladas

Autonomia: 14,5 mil quilômetros de distância

Curiosidades: Modelo é o maior avião já operado pela FAB. Ele também é capaz de ser convertido para atender a outras missões, como de reabastecimento em voo ou transporte de cargas.