A apreensão foi feita durante o check-in. Policiais federais suspeitaram do forte odor partindo da bagagem do passageiro e o encaminharam para a delegacia. O caso foi registrado no mês de julho.

Com a suspeita, o Ibama foi acionado. O órgão autuou o passageiro e aplicou uma multa com base na Lei de crimes ambientais.

Teste de DNA deverá identificar se espécies são ameaçadas de extinção. Caso alguma das barbatanas pertença a algum exemplar em perigo de ser extinto, novas sanções poderão ser aplicadas.

Uso comum para fins sexuais

Passageiro disse que produto seria para consumo próprio e de amigos. Parte do animal é comumente utilizado na preparação de receitas e, segundo as tradições, aumenta o apetite sexual de quem as ingere.

Produto é considerado um estimulante do desejo sexual. Além dessa finalidade, a sopa das barbatanas de tubarão é considerada na Ásia como retardante do envelhecimento, melhoradora do apetite, além de ajudar na memória.