"Sapão": versão de helicóptero do presidente do Irã já foi usado no Vietnã

O helicóptero foi desenvolvido na década de 1960, e começou a ser entregue em 1971. Ele é uma evolução do UH-1 Iroquois, também usado na Guerra do Vietnã. No Brasil, onde também foi usado, ele era apelidado de "Sapão".

O Bell 212 é um helicóptero bimotor, ao contrário de seu antecessor, e possui duas pás em seu rotor principal. Ele é capaz de ser adaptado para transporte de passageiros, resgate, combate a incêndios, transporte aeromédico, entre outras funções.

O sucessor do modelo é o Bell 412, desenvolvido na década de 1970. Sua principal diferença é o rotor principal ter quatro pás em vez das duas dos modelos anteriores.

O helicóptero é capaz de transportar até 14 passageiros a bordo, além do piloto. Isso é mais do que a maior parte dos modelos no mercado, tornando ele um modelo de alta capacidade.

O 212 é um dos integrantes da família de helicópteros Huey, da Bell. Eles estão sendo desenvolvidos desde a década de 1950, e o último modelo lançado foi o UH-1Y Venom, no começo dos anos 2000.