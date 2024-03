Discos voadores? Pilotos avistam óvnis no céu do Brasil há anos; veja casos

Já sobre os casos mais antigos, não é possível fazer uma afirmação concreta, já que não há referências sólidas sobre o que ocorreu naqueles voos, declara o astrônomo.

A combinação de objetos celestes brilhantes (como Vênus ou Marte) com nuvens baixas se movendo rápido pode levar a ilusões de ótica estranhas, os objetos parecem de fato estar se movendo no céu. Outra possibilidade interessante é a fragmentação de um objeto na alta atmosfera, poderia ser um objeto natural como um meteoro ou então um fragmento de satélite ou foguete.

Este tipo de fragmentação pode resultar num 'chuveiro' de luzes no céu. Um exemplo (triste) do que estou falando são as filmagens do acidente ocorrido na reentrada do ônibus espacial Columbia em 2003, que resultou na perda da tripulação.

Fonte: Roberto Costa, astrônomo e professor do Departamento de Astronomia o IAG-USP

*Com matéria publicada em 30/11/2022