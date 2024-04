Há 30 anos, crianças brincando na cabine causaram queda de avião na Rússia

Após a menina, foi a vez do filho de 15 anos se sentar no lugar do comandante. O piloto, então, programou as mesmas manobras de curva que havia feito para a filha anteriormente.

Nesse momento, o jovem pediu para mexer no manche do avião, controlando a aeronave. O pai autorizou que ele realizasse manobras, mesmo sendo completamente inadequada a situação.

Logo no início das manobras, o capitão avisou ao filho: "Olhe o chão. Nós vamos virar". Porém, ao mexer no comando do avião, o adolescente fez um movimento além do limite permitido, o que desativou o piloto automático.

Com o sistema dos computadores de voo desligado, a aeronave continuou a inclinar. Isso ocorreu sem que ninguém percebesse o que estava acontecendo.

'Por que está virando?'

O próprio garoto foi o primeiro a perceber a situação fora do padrão: "Por que está virando?", perguntou. Seu pai questionou: "Está virando sozinho?". O jovem respondeu que sim.