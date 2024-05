Turbulência mata passageiro: por que seu cinto deve estar sempre afivelado?

Voo sobre montanhas

Ao sobrevoar algumas regiões montanhosas, é comum os sinais de afivelar os cintos ficarem ligados constantemente. É o caso de certos voos que cruzam a região da Cordilheira do Himalaia, na Ásia, ou da Cordilheira dos Andes, na América do Sul.

Em alguns casos, os pilotos comunicam aos comissários que vão entrar naquela região para que o serviço de bordo seja interrompido e todos estejam sentados e com os cintos afivelados. Na prática, as tripulações já sabem que isso será necessário antes mesmo de chegarem nesses espaços onde há maior chance de ocorrências de ventos agitados e se programam com antecedência.

Embora não seja simples prever quando uma turbulência pode ocorrer, há situações em que elas acontecem com maior frequência. Voos relativamente próximos aos picos das montanhas ou próximo a nuvens de tempestade, que também possuem o ar mais turbulento, podem ocasionar essa agitação que leva o avião a balançar de maneira brusca.

Qual o melhor assento?

Quem tem enjoo ou corre o risco de se sentir mal voando devido às movimentações do avião pode escolher assentos onde essa sensação é menor. É o caso das poltronas localizadas na região onde as asas se conectam com o corpo do avião.