O que dizem as letras da fuselagem dos aviões? Há quem 'esconda' siglas lá

A Amaro Aviation, empresa do setor de aviação executiva, também registrou uma aeronave fazendo uma alusão a uma personalidade da aviação. O fundador da empresa, Marcos Amaro, homenageou o pai, o comandante Rolim Amaro (fundador da Tam - hoje, Latam) com um Pilatus com a marca PS-AMA.

Personalidades

O governador de São Paulo, João Doria Júnior (PSDB), era proprietário de um avião de matrícula PR-JDJ, as iniciais de seu nome. O político havia comprado a aeronave com recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e, quando essa notícia veio a público, ele se desfez do avião em decorrência da repercussão. Ainda há um helicóptero de matrícula PP-JDJ, pertencente a uma empresa de João Doria, a Doria Administração de Bens.

O ator John Travolta, que também é piloto, tinha um Boeing 707 com a matrícula N707JT registrado nos Estados Unidos. O "JT" remete às iniciais de seu nome.

