Carro voador chinês custará R$ 2,7 mi no Brasil; país é o 3º maior mercado

A capacidade de crescimento do setor, segundo Buzaid, é grande para os próximos anos. "Com o EH216-S, é possível fazer o trajeto entre o aeroporto de Congonhas e o de Guarulhos com uma carga elétrica equivalente a R$ 12, por exemplo. Nem de carro chega a ser tão barato, o que mostra o potencial do segmento", afirma o executivo.

Costumo dizer que três coisas encarecem a aviação: combustível, manutenção e tripulação. Na parte do combustível, o carro voador já tem isso resolvido. Quanto à manutenção, os motores elétricos têm muito menos reparos a serem feitos em comparação com aqueles à combustão, como nos carros tradicionais. Já sobre a tripulação, um único piloto é capaz de acompanhar e controlar vários voos desses eVTOLs devido à automação envolvida

Adriano Buzaid, CEO da Gohobby

Modelos nacionais

A Eve, empresa fundada pela Embraer, possui centenas de pedidos de seu carro voador em diversos países. A empresa está em estágio avançado de desenvolvimento, com previsão de início de voos comerciais até o final da década.

Esse eVTOL deverá ser fabricado em Taubaté, no interior de São Paulo. A empresa também tem várias parcerias para criar o ecossistema onde esses carros voadores estarão inseridos, que inclui a fabricação da aeronave, sistemas de navegação aérea, e sistemas de comunicação.

No Ceará, a Vertical Connect está dando início a um modelo para transporte de até quatro passageiros, que deverá chegar ao mercado ao custo de R$ 2 milhões. Ele contará com um piloto a bordo, como o modelo da Eve, mas poderá voar sem, de maneira autônoma, caso seja a preferência do cliente, segundo o diretor operacional da empresa, Marco Berzaghi