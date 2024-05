'Luto para que ninguém passe por isso': Os 15 anos da queda do voo AF447

Por volta das 22h33, os pilotos realizam seu último contato com o órgão de controle de tráfego aéreo brasileiro. Aproximadamente às 23h14, ainda no horário de Brasília, o avião saiu da área de cobertura via radar.

Na manhã do dia seguinte, devido à falta de contato e de visualização do AF447, a FAB (Força Aérea Brasileira) iniciou buscas pela aeronave. Na tarde do dia 2 de junho, o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou a descoberta dos primeiros destroços do avião, mas a informação foi desmentida pela Aeronáutica.

Airbus A330 de matrícula F-GZCP: Aeronave caiu no dia 1º de junho de 2009 quando fazia voo entre o Rio de Janeiro e Paris (França) Imagem: Pawel Kierzkowski, via Wikimedia Commons

Apenas em 6 de junho é que os destroços do avião foram encontrados, em uma área de difícil acesso. Pouco depois do acidente, a empresa anunciou que mudaria o código do voo AF447, e, hoje, o voo da empresa que decola do Rio de Janeiro com destino a Paris é identificado como AF443, e tem sido realizado por um Boeing 777.

Momentos finais na cabine

O avião passava por uma região com uma forte tempestade. Os tubos de Pitot, que são usados na medição da velocidade do avião, acabaram congelados, resultando em problemas que levaram à desconexão do piloto automático.