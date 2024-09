A220: Aposta da Airbus que concorre com Embraer tem investimento de R$ 6 bi

Airbus A220 na linha final de montagem em Mirabel, no Canadá (O número de série do avião foi borrado a pedido do comprador do avião) Imagem: Alexandre Saconi

Em 2018, a Airbus adquiriu a maior parte do programa por uma quantia simbólica de um dólar canadense, uma vez que o projeto enfrentava sérios problemas financeiros. O programa foi então renomeado para A220, seguindo a tradição da Airbus na nomenclatura de suas aeronaves. Em 2020, o governo de Quebec, no Canadá, e a Airbus tornaram-se os proprietários majoritários do programa.

O Avião

Avião Airbus A220, antigo Bombardier CSeries Imagem: Airbus

Focado no segmento de aeronaves entre 100 e 150 assentos, o A220 se destaca por operar em aeroportos com pistas mais curtas ou com restrições de operação. Com uma cabine de 3,3 metros de largura, o A220 permite uma configuração de dois assentos de um lado do avião e três assentos do outro, contrastando com a configuração mais comum do A320, que possui três assentos de cada lado do corredor.

Equipado com motores Pratt & Whitney PW1500G, o A220 utiliza a última geração de motores a jato, oferecendo uma economia de combustível de aproximadamente 25% em comparação com aeronaves de gerações anteriores. Além disso, o formato oval da fuselagem proporciona mais espaço acima das cabeças e para os ombros dos passageiros sentados nas janelas, além de permitir um bagageiro mais amplo.