Presidente da Azul nega crise e cita proatividade na negociação de dívidas

"Proatividade"

John Rodgerson, CEO da Azul, durante premiação de aérea mais pontual do mundo, em 2023 Imagem: Alexandre Saconi/01.mar.2023

Na mensagem, Rodgerson diz que a empresa está sendo proativa em resolver possíveis futuros problemas. "Sim, nós estamos negociando com alguns de nossos credores. Isso é natural, faz parte do nosso negócio. [...] A gente tinha uma ideia para pagar toda a despesa de 2020 ao longo dos próximos anos, que começa a vencer no ano que vem. Mas, por causa da situação do dólar e por causa da situação de agora no país, a gente decidiu abrir uma negociação já para tentar pagar isso de outra forma", afirmou o executivo.

Esse cenário, continua Rodgerson, deu a entender que a empresa estaria passando por uma crise profunda. "[O procedimento deu margem] para as pessoas acharem que isso era a Azul quebrando. Não é isso. É a Azul sendo proativa, chamando nossos parceiros para a mesa para negociar de forma pacífica com eles", continuou o presidente da companhia.

"Gente, amanhã é um outro dia, e nós vamos continuar melhorando a Azul. Então, fiquem tranquilos. Tem muitas pessoas que dizem que vai ter demissão, vai ter licença, vai ter isso... Vamos continuar construindo a melhor empresa aérea do mundo. E se nós fizermos isso, nós vamos ser perfeitos e tranquilos. Nós já passamos por desafios no passado e vamos ter mais desafios na frente", disse Rodgerson.

Além do dólar, o executivo citou a interrupção temporária das operações em Porto Alegre (RS) devido às enchentes na capital gaúcha em maio e problemas com os fabricantes como "desafios". "Mas nós vamos passar por esta", diz Rodgerson. "O que eu diria para vocês é calma. É não acreditem em tudo o que vocês estão lendo. E lembrem-se de que nem todo mundo está torcendo pela Azul."