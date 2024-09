Quebra de sigilo para localizar aeronaves: projeto de lei agiliza resgates

O magistrado também se mostra otimista com a tramitação do projeto, que teve relator designado na Comissão de Viação e Transportes no final de agosto.

"Essa é uma questão muito importante. Toda vez que uma aeronave desaparece há um abalo da sociedade na relação de confiança do transporte aéreo. Ocasionalmente é uma aeronave pequena, mas as pessoas ficam muito ansiosas. Isso sem dizer que estamos falando da vida de pessoas, que, por questões de horas, pode ser a diferença entre resgatar alguém com vida ou não", afirma Honorato.