Voos em Guarulhos enfrentam problema com GPS; o que está acontecendo?

"Existem aeroportos que tem procedimento de aproximação GPS, mas não é o caso de GRU, pois GRU possui diversos outros sistemas - na verdade, é o aeroporto mais equipado do Brasil", afirma o professor.

"A decisão de cancelar o voo em decorrência de possível interferência no GPS é um procedimento da empresa de linha aérea, principalmente relacionado aos procedimentos da empresa, ou eventualmente ao risco que o GPS esteja fora do ar no aeroporto de destino, o qual tem somente procedimento de aproximação GPS, mas isso é raro", conclui Waterhouse.

O que dizem as empresas?

Em nota, a GRU Airport informou que os sistemas do aeroporto funcionam normalmente. "Devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS), que é específico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentaram atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos. Os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente", informa a nota.

A Azul informou que "os voos AD4826 (Guarulhos-Curitiba) e AD2818 (Curitiba - Guarulhos) precisaram ser cancelados", e que os clientes impactados estão recebendo a assistência da companhia de acordo com a Resolução 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), sendo reacomodados em outros voos da companhia. A companhia ainda disse que "lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia".

A Gol também informou que registrou impactos pontuais na sua operação no aeroporto durante a manhã. "A situação, que afeta também outras companhias aéreas, está sendo gerenciada em conjunto com a administração aeroportuária. Todos os Clientes afetados receberam as facilidades previstas. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número um da Gol", diz a empresa em nota.