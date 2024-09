Painel perto de aeroporto confunde viajante com boas-vindas a cidade errada

Imagine chegar ao destino após horas de voo. Seja voltando para casa ou partindo para uma viagem, o que mais queremos na maioria das vezes é chegar logo.

Agora, tão perto do destino, você olha pela janela do avião e vê um painel com letras enormes perto do aeroporto, dando as boas-vindas a uma cidade completamente diferente daquela que você achava estar chegando. O que poderia ser assustador em muitas situações é, na verdade, uma brincadeira que dura décadas em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos EUA.

Lá, um morador pintou no telhado de sua casa um painel com a mensagem "Bem-vindo a Cleveland" (Welcome to Cleveland), cidade localizada no estado de Ohio. E o mais inusitado é que isso ocorre durante a aproximação final dos aviões no Aeroporto Internacional Mitchell, que fica a mais de 500 km de distância da verdadeira Cleveland.