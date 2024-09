Pilotos têm 'anjos da guarda': saiba como funciona a Esquadrilha da Fumaça

Mortes: em sua história, o EDA registrou a morte de alguns de seus pilotos. Em agosto de 2013, um dos aviões caiu durante o treinamento em Pirassununga (SP), matando piloto e copiloto. Em 2010, o piloto de uma das aeronaves caiu quando estava próximo à pista do aeroporto de Lages (SC), morrendo em seguida.

Em abril de 2022 também aconteceu um acidente em Pirassununga. Dessa vez, entretanto, piloto e mecânico que estavam a bordo conseguiram ejetar e sobreviveram.

É possível solicitar uma demonstração? Quem quiser solicitar uma demonstração deve enviar um pedido para a Aeronáutica com antecedência mínima de quatro meses. É preciso informar os possíveis locais para a realização, datas, público esperado, objetivo do evento, entre outras informações. As apresentações são gratuitas, e não podem ser utilizadas com finalidades comercial ou de propaganda político-partidária. Veja mais informações aqui.

Como se tornar um "fumaceiro"? Para se tornar um "fumaceiro", que é o apelido dado aos pilotos do esquadrão, é preciso ser, antes de tudo, um piloto militar. Ele precisa passar pelas formações iniciais de pilotagem e, em seguida, atuar por um tempo mínimo em algumas das áreas da FAB (aviação de caça, de patrulha ou de transporte, por exemplo).

Quando a vaga é aberta, os integrantes do grupo naquele momento recebem as candidaturas e avaliam a experiência de cada um para definir quem irá assumir o posto. Em seguida, são feitos diversos treinamentos no A-29 antes de começar o voo em formação para, aí, começar a voar nas demonstrações. Cada piloto fica por cerca de cinco anos no EDA.

*Texto publicado originalmente em 07/09/2022