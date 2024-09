Entre aviões e lápides: Aeroporto tem cemitério escondido ao lado da pista

Esse tipo de operação é custoso e demorado. Não basta escavar e remover os corpos como se fossem lixo enterrado. É preciso desenterrar cada corpo com cuidado e dialogar com os familiares. Alguns parentes criticaram a remoção dos restos mortais, alegando que eles deveriam permanecer ali até o dia da ressurreição, um momento considerado importante pelos cristãos, mais especificamente pelos luteranos responsáveis pelo cemitério.

Aeroporto internacional Chicago O'Hare, em Illinois (EUA): Local precisou remover cemitérios para crescer, mas um deles ainda permanece entre as pistas de pouso e decolagem Imagem: Reprodução/Google Earth

Remoção em nome do progresso

Durante a fase de construção inicial do aeroporto, outro cemitério teve de ser realocado em Chicago: o Wilmer's Old Settlers Cemetery.

Entretanto, em algumas situações, não é possível remover as sepulturas, e pode acontecer de construírem uma pista sobre elas mesmo assim. Esse é um caso raro e ocorreu no Aeroporto Internacional de Savannah/Hilton Head, no estado da Geórgia (EUA).

Nós já falamos dele na coluna (clique aqui para ler). Quatro sepulturas permanecem no local até hoje. Duas delas estão na pista de pouso mais utilizada do aeroporto, e as outras duas, ao lado dela.