Voo mais longo da história durou 64 dias, e os banhos eram do lado de fora

A mangueira era puxada por cordas. Os pilotos tinham um gancho onde prendiam os tubos para abastecer o avião.

A comida também vinha pelo guincho. Pacotes de refeições eram preparados e levados para o ar pelo mesmo sistema, sendo puxados por cordas.

Os pilotos procuravam ter alguma atividade para passar o tempo. Para encarar a viagem, liam revistas e praticavam exercícios dentro do espaço limitado.

Os pneus do avião foram usados como prova de que não houve pousos no meio do caminho. Para garantir que os pilotos não pousassem de maneira clandestina, fiscais em uma caminhonete no solo pintaram listras nos pneus do avião logo após a decolagem para garantir que não tocaram o solo.

O sono era pouco. Os dois pilotos se revezavam de quatro em quatro horas no comando do avião, mas, quando estavam descansando, o barulho alto do motor dificultava o sono.

Por que bater o recorde?

A iniciativa surgiu para promover um hotel. O local se chamava Hacienda, um hotel-cassino.