Voo não pôde pousar? Quanto tempo o avião aguenta esperar e quem decide

Já ficou rodando perto de um aeroporto antes da liberação para o pouso? Situações como essa ou como no caso de 2022, quando um avião da companhia aérea Viva Air pousou quando tinha combustível disponível para apenas mais seis minutos de voo levantam dúvidas sobre os limites e riscos dessas situações.

Em 2022, o avião havia partido do aeroporto de Cali com destino a Riohacha, ambos na Colômbia, em um voo com pouco mais de uma hora de duração. Por causa do mau tempo no destino, o avião ficou voando cerca de meia hora em círculos.

Em seguida, os pilotos direcionaram o avião para pousar em Rionegro, onde as condições meteorológicas também não estavam favoráveis. O destino virou então o aeroporto de Montería, onde pousaram com pouco combustível.