Bolsa volta a subir após 13 desvalorizações; dólar vai a R$ 4,968

Como a agenda de indicadores no Brasil esteve vazia, as atenções do mercado seguiram voltadas para as negociações na Câmara em torno do projeto do novo arcabouço fiscal. A relativa demora da Casa em votar a proposta, em meio a negociações sobre a troca de ministros para incorporar membros do centrão ao governo, impactaram a curva de juros futuros nos últimos dias.