Dólar sobe a R$ 4,88, e Bolsa cai, com expectativa por juros nos EUA

Nos Estados Unidos, a expectativa é para o discurso do dirigente do Federal Reserve amanhã, no simpósio de banqueiros centrais de Jackson Hole. A convenção começou hoje.

O mercado aguarda que a fala traga mais clareza sobre se o Banco Central norte-americano continuará com a estratégia de manter os juros altos por mais tempo.

No Brasil, o clima continuava ameno após a aprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso, que, segundo operadores, alivia boa parte das incertezas em relação às contas públicas.

(Com Reuters)