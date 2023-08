Bolsa sobe 1,1%, e dólar cai a R$ 4,855

Vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram pelo terceiro mês consecutivo em julho, à medida que o mercado de trabalho desacelera gradualmente. "Finalmente a esperada desaceleração no mercado de trabalho americano dando sinais", escreveu Rafaela Vitoria, economista-chefe do Inter.

Outros dados econômicos importantes estão agendados para esta semana, incluindo o índice de preços de despesas de consumo pessoal, e um relatório de criação de empregos não agrícolas, o que mantinha os operadores ansiosos, conforme aguardam mais pistas sobre se o Federal Reserve voltará a elevar os juros ainda este ano.

Juros mais altos nos EUA tendem a impulsionar o dólar ao tornar os retornos do mercado de renda fixa norte-americano mais atraentes, enquanto a perspectiva de uma postura monetária mais branda por lá costuma beneficiar moedas rivais do dólar, principalmente as de países com taxas mais altas, que oferecem maior rentabilidade.

Cenário interno:

No Brasil, investidores seguem no aguardo da divulgação dos dados do PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre, agendada para o fim da semana, enquanto digerem uma medida provisória do governo para instituir uma tributação periódica sobre os rendimentos de fundos exclusivos de investimento.

"Como temos dito, o governo terá de aprovar recorrentemente medidas para aumentar a arrecadação de impostos devido ao novo quadro fiscal, de forma que são esperadas medidas adicionais até o final do ano", avaliou o Citi em relatório.