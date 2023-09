Dólar cai e fecha a R$ 4,873 com avanços das commodities; Bolsa sobe

A queda da moeda norte-americana frente o real vai na contramão do movimento no mercado externo. Lá fora, o dólar se valorizou frente a outras moedas, após a divulgação de dados econômicos positivos nos EUA.

Números positivos do varejo e do mercado de trabalho norte-americano reforçaram a percepção de que a inflação nos EUA ainda não está controlada. Com isso, o Federal Reserve poderá subir mais sua taxa de juros no futuro, ou mantê-la em níveis elevados por mais tempo.

No Brasil, no entanto, o efeito desses dados foi diluído pelo avanço das commodities. Foi o segundo dia consecutivo de queda firme do dólar ante o real. Dentre as commodities que impactaram a valorização do real frente ao dólar está o petróleo, que subia mais de 2% nesta quinta-feira.

Soja e celulose são outros produtos exportados pelo Brasil em tendência de alta de preços. "O minério ainda não está, mas já está revertendo. Isso ajuda o real", disse José Faria Júnior, diretor da consultoria Wagner Investimentos.

Já o Ibovespa fechou em alta, devido a novas medidas de apoio à economia chinesa. Com isso, ações impactadas pelos preços das commodities são favorecidas, em especial a da mineradora Vale, que saltou mais de 4%. Na outra ponta, os papeis de Casas Bahia desabaram após a oferta de ações do grupo sair abaixo do esperado.

