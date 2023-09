Ações da Casas Bahia desabam mais de 20%. O que está acontecendo?

As ações do Grupo Casas Bahia (VIIA3), nova razão social da Via, operam em queda de mais de 20% nesta quinta-feira (14) O tombo ocorre após a empresa captar um valor abaixo do esperado em sua oferta de ações. Por volta das 13h50, desabavam 20,72%, vendidas a R$ 0,88, liderando as baixas no Ibovespa. Mais cedo, chegaram a cair 27%.

O que está acontecendo?

Em 5 de setembro, o grupo de varejo lançou uma oferta primária de ações. A expectativa era vender 778,65 milhões de ações adicionais no mercado.