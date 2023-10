Dólar continua acima de R$ 5 com mercado de olho nos EUA; Bolsa cai

Moeda subiu acompanhando a manutenção da força da divisa norte-americana no exterior antes de uma enxurrada de dados econômicos desta semana.

O Ibovespa recuou pressionado particularmente pelas perdas de Vale e Petrobras, mas também influenciado pela alta nas taxas dos contratos futuros de juros, o que pressionava particularmente ações de empresas sensíveis à economia brasileira.

Investidores trabalham com perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, enquanto dados fracos da zona do euro ajudam a minar a confiança internacional.

"É uma semana bem movimentada, principalmente porque se refere à divulgação de dados nos Estados Unidos, e, querendo ou não, o que nos puxa para tentar traçar uma estratégia é se vai haver ou não um aumento de juros próximo ou mais para o final do ano (nos EUA)", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Ao longo desta semana, serão divulgados dados de indústria, serviços e mercado de trabalho nos EUA, com destaque para o relatório de abertura de vagas fora do setor agrícola, agendado para sexta-feira (6), que será acompanhado de perto pelo Federal Reserve.

O acordo de última hora no Congresso norte-americano para evitar uma paralisação do governo chegou a aliviar momentaneamente a confiança global nesta segunda-feira, mas, além da expectativa pelos dados dos EUA desta semana, uma leitura muito fraca da atividade fabril da zona do euro amargou o apetite por risco dos mercados.