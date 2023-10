Dólar ultrapassa R$ 5,20 após dados de emprego nos EUA

O dólar opera em alta na manhã de hoje. Às 10h19, a moeda americana registrava alta de 0,79%, cotada a R$ 5,20. A última vez que a moeda americana fechou acima de R$ 5,20 foi em 27 de março 2023, ao valor de R$ 5,206.

O que aconteceu

A alta do dólar ocorre após a divulgação de dados de emprego nos EUA. A criação de vagas em setembro superou as expectativas do mercado.