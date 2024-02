Bolsa sobe pelo 3º dia e volta aos 129 mil pontos; dólar fica em R$ 4,962

O que aconteceu

Com feriado nos EUA, dia foi de poucas movimentações. As Bolsas americanas permaneceram fechadas devido ao Dia do Presidente, feriado que homenageia os ex-presidentes dos Estados Unidos.

Mercado espera pela ata da última reunião do BC americano. O documento será divulgado na quarta-feira (21). No último encontro, o Fed (Federal Reserve) não deu qualquer indício de que vai começar a reduzir os juros em breve, afirmando ser necessário ter "maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a [meta de] 2%".

Apostas apontam para queda dos juros americanos em junho. Recentemente, após dados de inflação mais fortes do que o esperado, operadores revisaram suas projeções e agora apostam que o primeiro corte de juros nos EUA virá em junho. No final de 2023, a maioria dos investidores acreditava em um início da flexibilização monetária já em março.

Juros estáveis nos EUA costumam beneficiar o dólar. Isso acontece porque, com os juros em patamar ainda elevado, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa americano, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.