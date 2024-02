Dólar fecha fevereiro a R$ 4,972, com alta de 0,71% com relação a janeiro

O que aconteceu

Dados de inflação dos Estados Unidos foram divulgados nesta quinta. Os dados mostraram que o índice de preços (PCE) subiu 0,3% em janeiro, ante ganho de 0,1% registrado no final do ano passado. Analisando os últimos 12 meses até janeiro, o PCE avançou 2,4%. Ambas as leituras ficaram em linha com a expectativa de economistas consultados pela Reuters.

Mercado avalia leitura do PCE. Segundo participantes do setor, apesar de os dados estarem de acordo com as expectativas, isso não deve levar a adiamentos ainda maiores nas apostas para o início do afrouxamento monetário do Fed (Federal Reserve; banco central dos EUA), atualmente concentradas em junho.

Quanto mais altos os juros em determinado país, mais atraente fica a rentabilidade de seu mercado de renda fixa, o que beneficia sua moeda. No caso dos EUA, o dólar fica ainda mais interessante pelo fato de ser considerado seguro em momentos de turbulência econômica ou geopolítica.

Evento com Haddad e Campos Neto entra no radar. O mercado está atento às participações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em São Paulo.

Haddad afirmou que o Brasil buscará construir uma declaração da presidência brasileira do G20 sobre tributação internacional. A iniciativa, segundo o ministro, deve ser realizada até a reunião ministerial do grupo agendada para julho, no Rio de Janeiro.