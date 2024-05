Dólar cai 0,55% com venda de exportador; Ibovespa fica praticamente estável

Um segundo fator para a baixa do dólar foi que exportadores aproveitaram as cotações em níveis mais elevados para vender moeda.

Bolsa

O Ibovespa fechou com uma variação modesta após uma semana agitada, com a Petrobras ainda penalizada pela troca no comando da estatal, enquanto Vale proporcionou um suporte relevante na esteira da alta do minério de ferro após anúncio de medidas para o setor imobiliário na China. O índice de referência do mercado acionário brasileiro recuou 0,1%, para 128.150,71 pontos, nesta sexta (17). Na semana, acumulou uma variação positiva de 0,43%.

O clima mais contido nesse pregão acompanhou declarações mais cautelosas de autoridades do banco central norte-americano desde a véspera, reconhecendo os dados mais benignos, mas ainda querendo mais evidências sobre o arrefecimento da inflação.

A ação preferencial da Petrobras fechou em baixa de 1,66%, ainda fragilizada pelos receios envolvendo a troca do comando da estatal, anunciada na terça-feira. Magda Chambriard, indicada pelo governo federal para ser a próxima presidente da estatal, recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a missão de acelerar investimentos no comando da companhia, para que a petroleira seja a principal indutora de emprego e renda no país, afirmaram nessa semana pessoas com conhecimento das conversas.

A ação ordinária da Vale avançou 1,96%, endossada pela alta dos preços do minério de ferro na China, após o banco central chinês viabilizar o equivalente a US$ 138 bilhões em financiamento extra e flexibilizar regras de hipoteca. Além disso, governos locais na China se preparam para comprar "alguns" apartamentos. O futuro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,18%, a 891,5 iuanes (US$ 123,47) a tonelada.